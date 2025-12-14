Incrocio Martinella, da lunedì scatta il semaforo «sempre verde»

Alla Martinella da lunedì 15 dicembre si circolerà definitivamente con il semaforo sempre verde . O quasi, la viabilità all’intersezione con la provinciale 35 della Val Seriana sarà infatti interrotta solo in caso di chiamata del rosso da parte dei pedoni. L’assetto sperimentato da Comune e Provincia in primavera per fluidificare il traffico sull’asse Bergamo-Valle Seriana riparte quindi in modo strutturale, in attesa che in estate partano i lavori di sistemazione dell’incrocio che prevedono l’allargamento della strada fra via Martinella e lo svincolo di Torre Boldone, la costruzione di un sottopasso ciclopedonale per il passaggio da un lato all’altro del quartiere e quindi l’eliminazione completa del semaforo. E proprio al progetto del sottopasso intanto è stata apportata una modifica.

Le modifiche al progetto del sottopasso

«Verranno previste due scale in corrispondenza delle rampe di discesa per rendere il transito più veloce. È una richiesta del Comune di Torre Boldone che abbiamo accolto», spiega Marco Berlanda , assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo. L’amministrazione comunale e provinciale ricominceranno a monitorare il traffico in via Martinella, confidando che si confermino i risultati positivi ottenuti nei mesi di test. Anche se, spiega Berlanda, «l’intervento non sarà la panacea di tutti i mali, l’asse Bergamo-Valle Seriana presenta altri punti sensibili da risolvere, come a Colzate e Vertova».

Da capire sarà anche la risposta del Comune di Gorle. L’amministrazione, nell’ambito della risoluzione del nodo della Martinella, aveva chiesto di limitare l’istituzione del senso unico nel tratto est della via in entrata a Gorle ai soli residenti; istanza che però è stata respinta. «Bene che riparta il verde continuo, l’abbiamo sempre sostenuto. Ma sulla svolta a destra in via Martinella si persiste nell’errore, la via non è adatta al transito di tutti», rimarca il sindaco Giovanni Testa. A Gorle si studierà l’impatto che il «sempre verde» avrà sulla viabilità interna al paese per poi valutare il da farsi: «Abbiamo incaricato una società per analizzare i dati del test che abbiamo condotto sulla chiusura degli accessi da via Trento e via Martinella e li coniugheremo con quelli che emergeranno dalla nuova viabilità in vigore da domani con un’osservazione di almeno tre mesi. A meno che il sempre verde faccia miracoli anche sul traffico est-ovest a Gorle, insieme ai Comuni della zona valuteremo le misure da attuare», dice Testa. Il messaggio tra le righe è chiaro: non è da escludere che in primavera a Gorle si richiudano i varchi di via Trento e via Martinella.