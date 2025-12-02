Incrocio della Martinella a Bergamo: dal 15 dicembre verrà istituito il verde continuo

A partire da lunedì 15 dicembre, sarà introdotta una nuova regolamentazione viabilistica transitoria all’intersezione tra via Martinella, via Correnti e la Strada Provinciale 35 della Valle Seriana, in attesa della futura riqualificazione del nodo viario che verrà realizzata dalla Provincia di Bergamo.

La sperimentazione positiva

La decisione arriva a seguito di una sperimentazione di due settimane (12–26 maggio 2025), durante la quale lo spegnimento del semaforo all’intersezione tra via Martinella, via Correnti e SP 35 ha prodotto effetti positivi sulla fluidità del traffico lungo la SP 35, senza generare particolari disagi per i flussi veicolari locali che si sono redistribuiti lungo le viabilità alternative.

Le criticità dell’incrocio

L’intersezione è da tempo considerata complessa sia per la conformazione geometrica che per i volumi e le tipologie di traffico coinvolti: mezzi pesanti, traffico locale e veicoli leggeri convivono in spazi ridotti, in particolare lungo via Martinella, strada urbana priva di marciapiedi, con una carreggiata a sezione ristretta e affacci diretti su edifici residenziali.

La SP 35, arteria ad alto scorrimento, e via Correnti, strada urbana di collegamento verso la Valle Seriana, generano una pressione veicolare elevata, ulteriormente aumentata dalla presenza di numerose attività produttive e commerciali nella zona.

L’incrocio di via Martinella

(Foto di Beppe Bedolis)

Il protocollo d’intesa

Sulla base dei risultati della sperimentazione, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo e Comune di Torre Boldone per l’approvazione del progetto della Provincia di Bergamo di riqualificazione dell’intersezione tra SP-35, via Correnti e via Martinella, che prevede la soppressione dell’attraversamento veicolare sull’asse Correnti–SP 35, la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale.

Le modifiche alla viabilità: i dettagli

In via Martinella:

L’incrocio via Martinella durante la sperimentazione di maggio scorso

(Foto di Massimo Sonzogni) • Modifica dell’impianto semaforico, con giallo lampeggiante e attraverso pedonale a chiamata

•Limite di velocità a 30 km/h nel tratto tra via Correnti e il civico 19

•Senso unico di marcia in direzione del civico 19, con divieto di transito opposto (eccetto velocipedi condotti a mano)

•Microrotatoria all’altezza dei civici 19, 19/A e 19/B con obbligo di circolazione antioraria

•Obbligo di precedenza allo sbocco sulla microrotatoria all’altezza del civico 19.

•Divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto tra via Correnti e il confine con Torre Boldone, con istituzione di un percorso pedonale utilizzabile anche da velocipedi a mano

•Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Corridoni all’intersezione con via Correnti;

•Arretramento dell’attraversamento pedonale in prossimità del civico 14, per migliorarne la sicurezza e l’accessibilità (anche per carrozzine).

In via Correnti