Nodo della Martinella, via libera ai fondi. Raddoppiano le corsie e addio al semaforo

Per anni ha fatto da «tappo» lungo l’asse tra la città e la Valle Seriana, causando lunghe code soprattutto negli orari di punta. Ma ora, grazie ad altri 750mila euro stanziati dalla Regione, il «nodo» della Martinella si prepara ad essere sciolto, per la gioia dei pendolari e delle migliaia di persone che ogni giorno passano da questo trafficato incrocio all’altezza dell’immissione sulla provinciale 35 da via Correnti, tra Bergamo e Torre Boldone.