Medicina, accesso senza il test. «Così i laureati saranno troppi»

Il primo passo è ormai fatto: nei giorni scorsi, il comitato ristretto della Commissione istruzione del Senato ha dato il via libera al testo base per la riforma dell’accesso al corso di laurea in Medicina. Una mezza rivoluzione che, in sintesi, si basa su un principio: il primo semestre sarà aperto a tutti, senza più test d’ingresso, ma il passaggio al secondo semestre – e dunque la prosecuzione del percorso – sarà vincolato al superamento degli esami previsti in quella prima parte d’anno (chi non li passa potrà continuare in altre facoltà scientifiche, da indicare subito). Quanto al numero chiuso, il testo licenziato dalla Commissione del Senato indica che, «in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal Servizio sanitario nazionale», si dovranno «individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre», anche «attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione». L’orizzonte dell’entrata in vigore della riforma è l’anno accademico 2025/2026 (per il 2024/2025 dovrebbe restare ancora in vigore il test). Quando tutto sarà ufficiale, le ricadute saranno anche locali: a Bergamo ha infatti sede la School of Medicine and Surgery, corso di laurea in Medicina in lingua inglese diretto dall’Università di Milano-Bicocca in partnership con l’Università del Surrey (Regno Unito), l’Università di Bergamo e l’Asst Papa Giovanni.