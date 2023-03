Mense scolastiche, ritocchi alle tariffe in città

Cara, carissima energia. Sui conti del Comune le bollette continuano a pesare parecchio, anche se con i primi segni di «raffreddamento» rispetto ai picchi del 2022: per il 2023 Palazzo Frizzoni si troverà comunque a spendere 3,8 milioni di euro in più del 2019 (anno di riferimento per il pre-Covid e il pre-crisi energetica). Le conseguenze, sommandoci pure l’inflazione che gonfia parecchie altre voci, sono ovvie: razionalizzare, ridurre, rimodulare. Il bilancio di previsione 2023 deliberato ieri dalla Giunta del Comune di Bergamo va in questa direzione: accanto a quelle che il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi definisce «iniziative per rendere strutturale il contenimento della spesa», ci sono gli adeguamenti di due «voci tariffarie». Quelle cimiteriali, già anticipate nei giorni scorsi, e quelle della refezione scolastica.