Mercatanti, pienone in centro: «Oltre 100mila visitatori in quattro giorni» - Foto e video

Una folla ha invaso il centro cittadino per partecipare alla ventunesima di Mercatanti in centro a Bergamo. Il boom si è registrato sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre, con inevitabili code non solo alle bancarelle ma anche sulle strade che dalla periferia portano in città. Nei momenti di maggiore afflusso, come accaduto domenica pomeriggio, è dovuta intervenire la polizia locale per chiudere l’accesso all’altezza dei Propilei di Porta Nuova, con conseguenti disagi per gli automobilisti.

Mercatanti 2023, gli scatti di domenica

(Foto di Bedolis)

Quattro giorni di bel tempo, con clima quasi estivo, hanno contribuito al successo della manifestazione, c he ha portato a Bergamo 110 espositori da tutta Europa, ma non solo: 18 i Paesi rappresentati; i visitatori sono stati oltre 100mila per l’evento l’evento Anva Confesercenti organizzato in collaborazione con Promozioni Confesercenti Bergamo. Una proposta internazionale, completata da specialità culinarie territoriali, con 15 regioni italiane rappresentate, oltre che eccellenze locali, sia bergamasche, sia bresciane.

Gli stand nel centro rinnovato

Per questa edizione, il mercato europeo è tornato ad abitare tutto il centro cittadino, dopo i lavori di riqualificazione che negli ultimi anni hanno coinvolto il cuore di Bergamo, offrendo a espositori e visitatori un salotto bello e accogliente, vivacizzato ulteriormente da un’iniziativa che ha popolato il Sentierone, invaso con i propri tavoli e profumi l’area antistante il Teatro Donizetti e profumato piazza Dante Alighieri: uno spazio, ricoperto di fiori, particolarmente apprezzato in una quattro giorni che ha beneficiato di tempo quasi sempre soleggiato.

«Una grande manifestazione che non ha pari in Italia – sottolinea Antonio Terzi, presidente Confesercenti Bergamo – per grandezza espositiva, varietà, ordine e partecipazione di pubblico. Siamo orgogliosi come Confesercenti Bergamo di aver portato a questo livello un format diffuso in varie città d’Italia. Un grazie all’amministrazione comunale e a tutti i gestori di servizi che hanno reso possibile questo risultato».

Cesare Rossi, direttore Promozioni Confesercenti Bergamo, aggiunge: «È stata una grande gioia rivedere Mercatanti in Fiera nella sua interezza, dopo la mancata edizione del 2020 causa Covid e la versione ridotta per via del cantiere di riqualificazione degli ultimi due anni. Grazie a questi lavori, visitatori ed espositori hanno potuto godere del centro piacentiniano in tutta la sua bellezza. I numeri che abbiamo registrato confermano ancora una volta l’apprezzamento per un evento che richiama tantissime persone, dalle famiglie ai ragazzi, più in generale gli amanti della cucina internazionale e italiana. Vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono spese per tenere sempre ai massimi livelli l’organizzazione di questa grande manifestazione. E sempre un enorme grazie a Giulio Zambelli, l’ideatore di questo evento: questa edizione speciale è dedicata a lui».