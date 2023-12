Mercati in città, cambiano i giorni di attività dei banchi in vista delle feste

Cambiano le date dei mercati cittadini in vista delle Festività di fine anno: il fatto che Natale e Capodanno cadano quest’anno di lunedì porta infatti a un riassetto delle date di presenza dei banchi, sia nel centro città che in via Spino.

Sentierone

Partiamo dal centro città. Il mercato del Sentierone non si svolgerà quindi i giorni 25 dicembre e 1 gennaio. I banchi del mercato del lunedì nel centro città slittano al sabato pomeriggio, con appuntamento rispettivamente il 23 e il 30 dicembre dalle ore 14 alle 18.

Via Spino

Cambio di data in arrivo anche per il mercato di via Spino: in questo caso lo spostamento ricade sulla domenica mattina, alla vigilia di Natale e nel giorno di San Silvestro, nel consueto orario del mattino.

Lazzaretto

Non per le festività, ma per la concomitanza della partita dell’Atalanta, l’ultima modifica al calendario, questa volta per il mercato di piazzale Goisis/Lazzaretto: niente appuntamento il 30 dicembre, banchi in attività l’ultimo dell’anno, alla mattina del giorno di San Silvestro. Si determina così un doppio appuntamento in contemporanea per i due principali mercati della città, via Spino e Stadio, un’idea che vuole agevolare tutti quegli acquisti necessari alla preparazione della cena di fine anno.

Le associazioni di categoria

Gli spostamenti decisi dal Comune di Bergamo trovano l’apprezzamento delle Associazioni di Categoria del commercio ambulante: «Un ringraziamento all’amministrazione di Bergamo (compresi gli uffici con i quali c’è stato proficuo dialogo sul tema) – commenta Antonio Caffi, presidente Anva Confesercenti - per la sensibilità e la disponibilità dimostrata verso la categoria, cercando tutte le soluzioni possibili per non far perdere nessuna giornata lavorativa e garantire ai cittadini l’apprezzato servizio del mercato nei quartieri della città».