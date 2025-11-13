Mercato del Sentierone, apertura prolungata il 17 novembre fino alle 18

Lunedì 17 novembre, il tradizionale mercato cittadino allestito lungo il viale Sentierone, nel tratto compreso tra viale Roma e Largo Belotti, rimarrà eccezionalmente aperto fino alle ore 18, anziché chiudere come di consueto alle ore 13.30.

La decisione è stata presa dall’Assessorato al Commercio, che ha accolto la proposta avanzata dagli ambulanti mediante le associazioni di categoria - Anva/Confesercenti e Fiva/Confcommercio - componenti della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, del Comune di Bergamo, dopo le necessarie verifiche di fattibilità tecnica.