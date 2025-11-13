Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025

Mercato del Sentierone, apertura prolungata il 17 novembre fino alle 18

IN CENTRO. L’estensione dell’orario ha lo scopo di recuperare la giornata del 25 agosto scorso in cui il mercato non si era svolto.

Uno scatto d’archivio del mercato del Sentierone
Uno scatto d’archivio del mercato del Sentierone

Bergamo

Lunedì 17 novembre, il tradizionale mercato cittadino allestito lungo il viale Sentierone, nel tratto compreso tra viale Roma e Largo Belotti, rimarrà eccezionalmente aperto fino alle ore 18, anziché chiudere come di consueto alle ore 13.30.

La decisione è stata presa dall’Assessorato al Commercio, che ha accolto la proposta avanzata dagli ambulanti mediante le associazioni di categoria - Anva/Confesercenti e Fiva/Confcommercio - componenti della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, del Comune di Bergamo, dopo le necessarie verifiche di fattibilità tecnica.

L’estensione dell’orario ha lo scopo di recuperare la giornata del 25 agosto scorso in cui il mercato non si era svolto, per la presenza della Fiera in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono S.Alessandro.

