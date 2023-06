Mercato in via Marzabotto promosso. «Ma va risolto il problema parcheggi»

Via Marzabotto, ore 6 del mattino: si chiude la strada che ospiterà il mercato del sabato per i prossimi tre mesi e mezzo. Con il piazzale dello stadio a disposizione del cantiere per il rifacimento della Curva sud, i 54 banchi sono stati costretti a migrare temporaneamente a distanza di poche centinaia di metri. Una soluzione condivisa con il Comune di Bergamo, che in prima battuta aveva proposto l’area adiacente al parco Goisis di Monterosso (bocciata dagli ambulanti). E a vedere la folla che sabato tra le 10 e mezzogiorno riempiva la strada, la scelta sembra essere azzeccata. Tanta gente in coda alle bancarelle, nonostante il trasloco e il problema dei parcheggi, che i commercianti paventavano da tempo e che si è puntualmente concretizzato alla prima uscita del mercato nella nuova sede .