Mercoledì primo sciopero dell’anno nei trasporti: stop di 24 ore per bus, tram e metro

DA SAPERE. Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di mercoledì 24 gennaio, indetto dai sindacati di base, durerà per tutta la giornata, anche se con modalità territoriali differenti da città a città e con le fasce di garanzia per i pendolari. Stop a bus, metro e tram per 24 ore. Atb a Bergamo, fa sapere l’azienda, non sarà coinvolta.