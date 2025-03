Meteo, una tregua passeggera. Weekend di pioggia a Bergamo e provincia

Il bel tempo ha fatto compagnia ai bergamaschi, di città e provincia, in questo mercoledì 19 marzo e lo farà anche nella giornata di giovedì 20. Ma «durerà poco», assicura Edoardo Ferrara, metereologo di 3bmeteo.com: «Nel weekend torna infatti il maltempo con l’arrivo di una nuova vasta perturbazione atlantica».

Le previsioni per il weekend

«Nubi e prime piogge raggiungeranno il Nordovest già nella giornata di venerdì 21 marzo. Sabato 22 il maltempo sarà in intensificazione ed estensione al resto del Nord, con progressivo coinvolgimento anche del Centro dove avremo piogge e temporali localmente di forte intensità».

Previsto però un aumento delle temperature: «Il freddo tardivo di questi giorni verrà spazzato via dai venti di Scirocco, che soffieranno a tratti forti, soprattutto al Centrosud, favorendo un generale rialzo delle temperature. Neve dunque solo dalle quote medio-alte sulle Alpi, a tratti anche sull’Appennino centro-settentrionale ma solo alle alte quote».

In tutta la provincia di Bergamo, per sabato 22 e domenica 23 è prevista pioggia, con leggere schiarite - entrambi i giorni - nelle ore serali. Giovedì 20 è prevista la decisione definitiva per quanto riguarda la Sfilata di Mezza Quaresima, a rischio rinvio.