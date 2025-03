Pronti per la Sfilata di Mezza Quaresima. E al rogo va «l’indifferenza» - Video

Carri, maschere, gruppi folcloristici provenienti da tutta la Bergamasca ma da quest’anno anche internazionali. E ancora musica e balli, concorsi e mostre, e per finire il fuoco per il rituale tradizionale del rogo della vecchia: la Festa di Mezza Quaresima e l’imperdibile sfilata si preparano a inondare le strade della città per uno dei momenti più attesi e amati di tutto l’anno. Giovedì 20, sabato 22 e domenica 23 marzo torna il grande evento del Ducato di Piazza Pontida. È stata presentata questa mattina, giovedì 13 marzo, l’edizione 2025 della Festa.

Una parata per celebrare il patrimonio folcloristico e l’identità del popolo bergamasco attraverso i costumi e l’ironia. «Sono già 55 i gruppi iscritti tra carri e maschere, provenienti da ogni parte d’Italia come Brescia, Mantova, Aosta, Savona, Barletta, ma altri 10 sono in fase di iscrizione e insieme ai gruppi internazionali da Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana ed El Salvador arriveremo almeno a 70 gruppi per un totale di oltre 3.000 figuranti che animeranno le strade di Bergamo per una festa di colori e musica per i bambini e le famiglie» commenta il Duca «Smiciatöt» Mario Morotti.

La Parata della Gioia e Miss Oriocenter

Dalla «Parata della Gioia» sabato 22 alle 15.30 in piazza Santo Spirito allo spettacolo musicale, alle 20, con il gruppo «Colpi di Soul» e l’elezione della «Ègia pio’ ègia» nel concorso di «Miss Oriocenter 2025» sono tante le iniziative in calendario per un programma che troverà il suo momento culminante prima con il celebre «Rasgamènt de la Ègia», sabato sera, e infine domenica 23 con la sfilata per le vie del centro.

Rispetto delle tradizioni e dell’identità, ma la Festa di Mezza Quaresima 2025 scegliere anche di mettere al centro i giovani. È per questo che il tema del «rasgamento della vecchia» quest’anno sarà «l’indiferènsa, ol menefreghismo»: un modo, con l’ironico processo all’«odiosa megera», per tenere alta la luce sulle fatiche vissute dai giovani e in generale sui problemi sociali.

La variazione di itinerario