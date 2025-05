Metsola e Tajani al Kilometro rosso, attenzione alle imprese

Dopo aver aperto la sua visita in Italia di giovedì 29 maggio partecipando all’assemblea di Confindustria a Bologna, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola l’ha chiusa al Kilometro rosso, il distretto dell’innovazione di cui Brembo è motore, che ora conta su 80 aziende e 3mila persone che vi lavorano, con una età media di 30 anni. Una scelta simbolica, per assicurare l’impegno dell’Europa nella competitività.

Una «emergenza» ha sottolineato è la mancanza di «lavoratori e competenze» e «non potrà che peggiorare» per questo si sta sperimentando una «immigrazione qualificata» che coinvolge anche gli Its. Roberto Valvassori, responsabile Public Affairs di Brembo e presidente Anfia, ha parlato delle sfide per la competitività e in particolare nel settore dell’automotive e ha proposto un piano decennale per rinnovare il parco macchine «così le aziende europee del settore possono continuare a produrre e anche la componentistica» accelerando nel contempo la decarbonizzazione.