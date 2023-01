Micro camera nella felpa e risposte del quiz patente suggerite: 23enne arrestato per tentata truffa

Un sofisticato kit composto da una micro telecamera con altoparlante posizionata in un foro della felpa e collegato a un dispositivo - dotato di sim - incollato al petto. Il tutto studiato per riprendere le domande del test della patente e farsi poi suggerire le risposte da complici collegati da remoto. I Carabinieri di Bergamo hanno arrestato giovedì 26 gennaio un giovane di 23 anni, originario del Bangladesh e residente a Milano, per tentata truffa in concorso ai danni di un ente pubblico.