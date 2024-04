Milano, aggrediscono e rapinano tabaccaio. Tre arrestati, vivono a Bergamo

Tre giovani domiciliati nella provincia di Bergamo, un italiano, un serbo e un brasiliano, sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni del titolare di una tabaccheria nel centro di Milano.

Riconosciuti dall’abbigliamento

La ricostruzione dell’episodio, accaduto in via Paolo da Cannobbio, è stata il frutto di un’attività d’indagine condotta dai poliziotti delle Sezioni Reati contro la Persona e crimine diffuso della Squadra mobile con attività tecniche, analisi di numerosi filmati dei circuiti di videosorveglianza, consultazione delle banche dati di Polizia e delle fonti aperte. Le indagini avevano individuato alcuni importanti dettagli nella fisionomia e nell’abbigliamento degli autori della rapina. I tre sono risultati «trasfertisti» in quanto dimorano nella provincia di Bergamo.