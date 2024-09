«Minacciato alla fermata e sul bus da sconosciuti»

L’episodio

«Erano le 17,15 e sono stato praticamente circondato da questi giovani – racconta –: uno aveva un coltello a serramanico chiuso. Mi dicevano che dovevo andare con loro e che me l’avrebbero fatta pagare. Io non li avevo mai visti prima: volevo solo tornare a casa dopo essere stato dalla mia ragazza». Sul bus diretto nella Bassa sono poi saliti in due, scesi però alla Malpensata: «Uno, tatuato, mi ha dato uno schiaffo e continuato a minacciarmi che mi avrebbero fatto del male. È stato umiliante: eravamo in fondo al pullman e nemmeno l’autista si è accorto di nulla», conclude il giovane, che non ha per il momento sporto denuncia.