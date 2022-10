Mirko Rossi, quarant’anni in divisa: «Una vita di servizio sulla strada»

Sulla cartolina d’invito alla festa che ha organizzato per il suo pensionamento ha scritto, con un po’ di ironia: «la fine di un’era». E di fatto, in realtà, è proprio così. Mirko Rossi ha rappresentato per quarant’anni a Bergamo un punto di riferimento non solo sul fronte della sicurezza, ma anche una presenza amichevole sulle strade della città, dov’è stato inevitabilmente protagonista nella lotta al crimine : dentro la sua divisa dell’Istituto di vigilanza Città di Bergamo (la «Cvb») prima e della Sorveglianza italiana (in cui il primo è confluito) poi, ha vissuto la città e la provincia, spesso andando oltre il suo ruolo di guardia particolare giurata e diventando un paladino della legalità, imitato da tanti colleghi e stimato dagli amici delle forze del’ordine, dalla questura all’Arma dei carabinieri, dalla polizia locale alla Guardia di finanza.