Mise un laccio al collo di una sconosciuta, è incapace di intendere e volere: assolta

La mattina del 19 maggio mise un laccio al collo di una 22enne sconosciuta , che camminava in via Bonomelli, tentando di strangolarla.

Arrestata per lesioni aggravate dai futili motivi e utilizzo di arma impropria, una 37enne., originaria di San Benedetto del Tronto, che si trova in carcere per questo fatto, è stata sottoposta a perizia medico psichiatrica.

La donna è stata ritenuta incapace di intendere e volere al momento del fatto, e affetta da disturbo delirante da persecuzione. Assolta perché non imputabile, è stata disposta la misura di sicurezza in una Rems per una durata non inferiore ai due anni. In seguito a tale periodo potrà essere fatto una nuova valutazione.