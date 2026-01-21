Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026

Molestò una ragazza a Bergamo: 27enne patteggia un anno e otto mesi di carcere

LA SENTENZA. L’episodio risale al 29 novembre del 2025, l’uomo aveva cominciato a molestarla sull’autobus, per poi aggredirla all’interno di un portone di via San Lazzaro in pieno centro a Bergamo.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
Uno scorcio di via San Lazzaro a Bergamo, a pochi passi da piazza Pontida, dove il 29 novembre si è consumata l’aggressione a una ragazza di 23 anni. L’imputato, un 27enne bengalese, ha patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi di carcere.
Uno scorcio di via San Lazzaro a Bergamo, a pochi passi da piazza Pontida, dove il 29 novembre si è consumata l’aggressione a una ragazza di 23 anni. L’imputato, un 27enne bengalese, ha patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi di carcere.

Bergamo

Ha patteggiato un anno, otto mesi e 10 giorni di carcere il 27enne di origine bengalese che si è reso protagonista di molestie e aggressione nei confronti di una connazionale di 23 anni in via San Lazzaro a Bergamo, lo scorso 29 novembre .

In tribunale il giudice Alberto Longobardi ha ritenuto non congrua, troppo bassa, la pena finale di 18 mesi. Così la pm e l’avvocata Stefania Russo hanno patteggiato una nuova pena, a un anno, 8 mesi e 20 giorni. È stata inoltre rigettata l’istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa.

L’episodio contestato

Il 27enne, che due ore prima era stato processato per furto di alcolici in un supermercato, nel pomeriggio del 29 novembre aveva adocchiato la ragazza su un pullman Atb. Lei era scesa in via Zambonate, lui l’aveva seguita, fino a quando, dopo alcuni screzi, l’aveva trascinata oltre il portone di un palazzo, bloccandola contro un muro e colpendola con pugni in testa. Per fortuna una giovane ha sentito le urla ed è intervenuta dando l’allarme. I due non si conoscevano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Processo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Gente, Persone
Politica
Enti locali
Alessandra Loche
Alberto Longobardi
Atb