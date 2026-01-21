Molestò una ragazza a Bergamo: 27enne patteggia un anno e otto mesi di carcere

In tribunale il giudice Alberto Longobardi ha ritenuto non congrua, troppo bassa, la pena finale di 18 mesi . Così la pm e l’avvocata Stefania Russo hanno patteggiato una nuova pena, a un anno, 8 mesi e 20 giorni. È stata inoltre rigettata l’istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa .

L’episodio contestato

Il 27enne, che due ore prima era stato processato per furto di alcolici in un supermercato, nel pomeriggio del 29 novembre aveva adocchiato la ragazza su un pullman Atb. Lei era scesa in via Zambonate, lui l’aveva seguita, fino a quando, dopo alcuni screzi, l’aveva trascinata oltre il portone di un palazzo, bloccandola contro un muro e colpendola con pugni in testa. Per fortuna una giovane ha sentito le urla ed è intervenuta dando l’allarme. I due non si conoscevano.