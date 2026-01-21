Cronaca / Bergamo Città
Molestò una ragazza a Bergamo: 27enne patteggia un anno e otto mesi di carcere
LA SENTENZA. L’episodio risale al 29 novembre del 2025, l’uomo aveva cominciato a molestarla sull’autobus, per poi aggredirla all’interno di un portone di via San Lazzaro in pieno centro a Bergamo.
Ha patteggiato un anno, otto mesi e 10 giorni di carcere il 27enne di origine bengalese che si è reso protagonista di molestie e aggressione nei confronti di una connazionale di 23 anni in via San Lazzaro a Bergamo, lo scorso 29 novembre .
In tribunale il giudice Alberto Longobardi ha ritenuto non congrua, troppo bassa, la pena finale di 18 mesi. Così la pm e l’avvocata Stefania Russo hanno patteggiato una nuova pena, a un anno, 8 mesi e 20 giorni. È stata inoltre rigettata l’istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa.
L’episodio contestato
Il 27enne, che due ore prima era stato processato per furto di alcolici in un supermercato, nel pomeriggio del 29 novembre aveva adocchiato la ragazza su un pullman Atb. Lei era scesa in via Zambonate, lui l’aveva seguita, fino a quando, dopo alcuni screzi, l’aveva trascinata oltre il portone di un palazzo, bloccandola contro un muro e colpendola con pugni in testa. Per fortuna una giovane ha sentito le urla ed è intervenuta dando l’allarme. I due non si conoscevano.
