Monopattini, ecco i modelli smart che «bacchettano» i conducenti

Parcheggio nelle aree dedicate per contrastare la sosta selvaggia dei monopattini in sharing (pena il sovrapprezzo nel noleggio) e, sui mezzi di Bit , una telecamera che, tramite messaggio vocale, bacchetta l’utente quando va sul marciapiede o ha un passeggero «a bordo». Arriva anche un «bip-bip» che si attiva in automatico per avvisare i pedoni del sopraggiungere del mezzo. Da oggi, mercoledì 2 marzo, in città sono arrivati i n uovi monopattini delle due società, Bit e Lime , che hanno vinto il bando pubblicato dal Comune di Bergamo nei mesi scorsi. Entro fine mese saranno a disposizione tra i 700 e i 900 mezzi , assicurati, con targa e, novità, dotati di frecce , come esplicitamente richiesto da Palafrizzoni . Un servizio retto dalle logiche di mercato, sul quale però la Giunta ha espresso precisi indirizzi. Come la possibilità di portare altri 600 mezzi (per operatore) se necessario, «ad esempio in occasione di alcuni eventi, penso alla Festa delle luci nei giorni scorsi – fa un esempio l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni -. A differenza del precedente bando (del 2022, ndr), quando il tetto massimo era fisso a 1.400, abbiamo introdotto una certa flessibilità».