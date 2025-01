Monsignor Bravi Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea. Gli auguri del Vescovo Beschi

Chi è monsignor Bravi

L’ordinazione episcopale avverrà nella cattedrale di Sant’Alessandro in Bergamo per le mani del Segretario di Stato il Cardinale Pietro Parolin, sabato 22 febbraio alle ore 16

Nato nel 1962 e appartenente alla parrocchia di San Gervasio a Capriate, è stato ordinato il 21 giugno 1986. Inizialmente è stato destinato alla parrocchia di Leffe come direttore dell’oratorio fino al 1991 quando è stato inviato a Roma presso l’Accademia Ecclesiastica dove è rimasto fino al 1995 acquisendo il dottorato in diritto canonico. Per quattro anni è stato Segretario presso la Nunziatura apostolica della Repubblica Dominicana per passare poi a quella Argentina. Ha arricchito la sua competenza presso la Segreteria di Stato in Vaticano per divenire, nel 2004, Consigliere di Nunziatura presso la seconda sezione della Segreteria di Stato. Dal 2006 al 2011 è stato Consigliere presso la Nunziatura di Francia per poi passare, fino al 2016, a quella del Canada. In quell’anno il Papa lo ha nominato Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione mondiale del turismo.