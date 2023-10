«Montelungo, serve tempo per il piano». Il nodo dei costi rallenta la proposta

«Stiamo lavorando alla proposta definitiva, ci serve ancora un po’ di tempo». Lavori in corso in casa Redo, la società di gestione del risparmio immobiliare che lo scorso maggio si è detta interessata all’operazione di trasformazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni in campus universitario. La presentazione della proposta era prevista per la fine di settembre, ma i tempi si sono allungati. Non troppo, assicurano i diretti interessati. Nel corso del Consiglio comunale di lunedì l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini ha parlato di un’attesa di poche settimane.