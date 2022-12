Monterosso, sosta fuori dal centro anziani. «Raffica di multe», scoppia il caso

Multe a raffica negli ultimi giorni in via Leonardo da Vinci, vicino al Centro anziani di Monterosso. «È singolare che i vigili di Bergamo si accaniscano a dare multe a pensionati che lasciano in sosta sulla strada la macchina per recarsi al Centro anziani», dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, associazione alla quale molti dei «tartassati» con la sanzione da 29,90 euro si sono rivolti, per chiedere un intervento. «Nessuna tolleranza pur sapendo che si tratta di soste obbligate per permettere piccoli momenti di convivialità e ritrovarsi insieme per fare due chiacchiere, qualche partita a carte o a tombola. Una maggior sensibilità da parte degli assessorati sarebbe necessaria nei confronti degli anziani, almeno nelle zone dove si ritrovano, considerato che oramai parcheggiare a Bergamo è diventato un lusso».