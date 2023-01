Morirono nel disastro aereo in Etiopia, il rapporto: «Guasto a un sensore»

Input errati inviati a un software che aveva il compito di correggere in automatico la direzione dell’aereo e, in questo caso, spingerne il muso verso il basso. Sarebbe stata questa la causa dello schianto del Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Addis Abeba il 10 marzo del 2019, causando la morte di 157 persone, tra cui tre volontari dell’associazione «Africa Tremila» di Bergamo: i l presidente Carlo Spini, la moglie Gabriella Viciani e Matteo Ravasio, cui l’associazione ha dedicato l’ospedale realizzato dai volontari in Sud Sudan e che ora si chiama infatti «Three Angels» («I tre angeli»). È quanto emerge da un rapporto realizzato dagli investigatori etiopi dell’Ethiopian Aircraft Accident Investigation Bureau.