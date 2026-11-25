Morta dopo il parto, nulla osta al rilascio del corpo della piccola Anna
LA DECISIONE. Il pm Carlotta De Luca ha autorizzato la restituzione ai familiari del corpo della piccola Anna, la bambina partorita in casa nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre in un paese dell’alto Sebino e vissuta appena pochi istanti.Lettura meno di un minuto.
La mamma, minorenne e che continua a ribadire di non sapere di essere incinta, insieme ai suoi genitori, ha completato la procedura di iscrizione all’ufficio anagrafe del Comune in cui la famiglia si è trasferita un anno e mezzo fa, procedura che era stata avviata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al momento dell’esecuzione dell’autopsia sul corpicino della bimba ritrovata nel bagno di casa.
È qui dove la minorenne, in preda ai dolori, si era rifugiata e dove aveva dato alla luce la bambina ed è sempre qui dove i carabinieri di Clusone l’avevano ritrovata.La salma risulterebbe quindi ancora essere in ospedale in città e la mamma e i nonni starebbero decidendo come procedere.
Nei giorni scorsi il parroco del paese al centro di questa vicenda aveva chiesto ai parrocchiani di sospendere ogni tipo di giudizio e di pregare per la piccola già deceduta e per chi dovrà sopravvivere alla sua mancanza.
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