La mamma, minorenne e che continua a ribadire di non sapere di essere incinta, insieme ai suoi genitori, ha completato la procedura di iscrizione all’ufficio anagrafe del Comune in cui la famiglia si è trasferita un anno e mezzo fa, procedura che era stata avviata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al momento dell’esecuzione dell’autopsia sul corpicino della bimba ritrovata nel bagno di casa.

È qui dove la minorenne, in preda ai dolori, si era rifugiata e dove aveva dato alla luce la bambina ed è sempre qui dove i carabinieri di Clusone l’avevano ritrovata.La salma risulterebbe quindi ancora essere in ospedale in città e la mamma e i nonni starebbero decidendo come procedere.