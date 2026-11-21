Che la sua ex fidanzatina fosse in gravidanza ha raccontato di averlo saputo dai giornali. Anche lui, come i genitori, nutriva sospetti sul fatto che la 17enne fosse incinta, ma era stato indotto a credere il contrario dall’esito del test fai-da-te.

Lo ha spiegato giovedì ai carabinieri della Compagnia di Clusone che lo hanno sentito in veste di testimone nella caserma di Costa Volpino. Lui è il coetaneo che fino a tre settimane fa aveva una relazione sentimentale con l’adolescente dell’alto Sebino che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha partorito una bimba - cui ha poi dato il nome di Anna -, trovata morta nel bagno di casa.

I repentini cambiamenti fisici della 17enne

Come i familiari della ragazza, gli amici e i compagni di scuola, anche questo ragazzo (pure lui studente all’istituto che frequenta la 17enne) aveva notato repentini cambiamenti fisici nella giovane. Tanto che a ottobre lei, a casa del ragazzo e in sua compagnia, si era sottoposta a uno dei due test di gravidanza fai-da-te acquistato in farmacia.

A consigliare l’esame era stata la madre del giovane, al quale il figlio aveva confidato i propri sospetti. Il test aveva però dato esito negativo. Come quello dell’altro stick, comprato dalla mamma della 17enne il 27 ottobre. Gli inquirenti, coordinati dal pm Carlotta De Luca, stanno compiendo accertamenti per capire come i due test, effettuati tra l’ottavo e il nono mese di gestazione, possano aver dato quel tipo di risultato.

Test del Dna per il fidanzato