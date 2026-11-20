Anna è il nome scelto dalla 17enne per la bimba che ha partorito nella sua abitazione in un paese dell’alto Sebino la notte tra venerdì e sabato scorsi. La piccola è morta in pochi istanti, forse qualche secondo di vita, prima che un’insufficienza respiratoria mettesse fine alla sua esistenza. Dunque, vengono ritenuti credibili i genitori dell’adolescente. I quali agli inquirenti hanno detto che, quando erano accorsi in aiuto della figlia, la bimba non si muoveva. Gli approfondimenti autoptici del medico legale Luca Tajana consentiranno probabilmente di stimare un range più preciso sulla tempistica. Se si stabilisse che la piccola, che pesava 3,4 chili, è morta subito, perderebbero rilievo penale le condotte di chi in quel drammatico frangente non ha avuto modo di chiamare i soccorsi per la neonata.

La dinamica

Più di un’ora è passata da quando padre e madre hanno trovato la figlia stesa sul pavimento del bagno di casa. I due hanno caricato la 17enne in auto e sono corsi all’ospedale. È il personale sanitario che ha lanciato l’allarme. Alla volta dell’abitazione della famiglia sono così partiti un’ambulanza e un equipaggio dei carabinieri della Compagnia di Clusone. Sull’uscio hanno trovato ad attenderli il fratello maggiorenne della 17enne. Il giovane ha raccontato di essere entrato per ultimo nel bagno e di aver visto pure lui che la bimba era immobile. Poi sarebbe uscito senza più rientrare nel locale e sarebbe rimasto in contatto telefonico con i genitori.

La ricostruzione di quella notte

La 17enne ha sempre detto di non essersi accorta della gravidanza. Si era invece resa conto di essere ingrassata, ma - stando alla sua versione - era convinta si trattasse della conseguenza del modo di mangiare disordinato che aveva caratterizzato gli ultimi mesi. Il giorno precedente al parto la ragazza non era andata a scuola per via dei dolori che la assillavano. La famiglia aveva cercato di contattare la guardia medica, ma l’attesa di una risposta all’altro capo del telefono era estenuante, così avevano riattaccato. La madre quella sera, preoccupata per la figlia, era andata a dormire nella sua stanza. La ragazza alle 2 di notte si era alzata perché le erano tornati i dolori alla pancia. Aveva cercato di attenuarli facendo qualche passo. Per non svegliare genitori e fratello era scesa al piano terra, dove aveva bevuto una camomilla. Poi era tornata a letto. Poco prima delle 5 si era di nuovo svegliata per le fitte al grembo: era nuovamente scesa per non disturbare gli altri e si era chiusa in bagno, dove poco dopo aveva partorito. Le urla avevano svegliato il padre, che era accorso chiamando poi la moglie.

La testimonianza del fidanzato