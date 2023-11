Morte di Oumar, interrogazione in Parlamento

Una «vicenda incredibile e inquietante» , come la definiscono in una nota Dori, Alfredo Di Sirio (coordinatore provinciale di Sinistra Italiana) e Oriana Ruzzini (consigliera comunale a Bergamo): «L’intera vicenda lascia aperti molti quesiti che hanno bisogno di risposte, quelle risposte che a oggi nessuna autorità pubblica ha dato ai familiari, che hanno visto la perdita del loro caro mentre era in stato di detenzione. Per questo motivo è necessario dare delle spiegazioni». La procura di Milano ha disposto nei giorni scorsi l’autopsia; al momento la versione ufficiale indica come causa della morte le conseguenze di un tentativo di suicidio.

«È una vicenda drammatica, che lascia molto perplessi – interviene Gino Gelmi, vicepresidente dell’associazione Carcere e Territorio, storica realtà che opera nel carcere di Bergamo –. Il ragazzo era detenuto per il furto di un telefonino, anche se configurato come rapina, e non si comprende il motivo del trasferimento a Opera: il ragazzo era giovane, la famiglia abita in val Seriana e sarebbe stata costretta a un viaggio complicato per potere andarlo a trovare». Prima dell’arresto, Oumar lavorava regolarmente in un’azienda della val Seriana: «Come Carcere e Territorio – aggiunge Gelmi – ci eravamo attivati, anche tramite i sindacati, per chiedere al datore di conservare il posto di lavoro. Purtroppo è poi avvenuta questa tragedia, che andrà assolutamente chiarita». Sia Alleanza Verdi-Sinistra sia Carcere e Territorio aderiscono al presidio che si terrà sabato alle 15 in piazzale Matteotti a Bergamo.