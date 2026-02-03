Morto in un incidente in Marocco: «Daniele continua a viaggiare libero, ovunque tu sia»

«Le belle parole dei tanti amici di Daniele sono state di conforto». Luisa Salvetti, la moglie di Daniele Santini, il 67enne di Villa d’Almè morto in un incidente in moto venerdì scorso, è in Marocco con la figlia Laura. Deve sbrigare le pratiche per il rientro della salma, «ma mi hanno detto – aggiunge – che ci vorranno diversi giorni». L’altro figlio, Davide, è rimasto a casa. Si attendono notizie anche sulla dinamica dell’incidente. Pare che Santini si sia scontrato con un furgoncino a 300 chilometri da Dakhla, meta della giornata di riposo dell’Africa Eco Race che stava seguendo come cronista per il sito «SoloEnduro».

I ricordi sui social

«Non è stato solo un partecipante della Hat, ma un uomo capace di incarnare lo spirito più autentico dell’avventura – il commento della Hat Series, organizzazione affiliata al Moto Club Over 2000 Riders di Torino –. Chi ha condiviso con lui chilometri, polvere, notti e sorrisi sa che Dan San si sentiva libero quando era in sella. La sua passione, il suo modo di stare nel mondo e di vivere l’avventura restano impressi nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a chi gli ha voluto bene va il nostro pensiero più sincero. Ciao Dan, continua a viaggiare libero, ovunque tu sia». «Sei stato il mio mentore – ha scritto l’appassionato Carlo De Maggio –. Trasmettevi a tutti la tua grande passione e adesso toccherà fare tesoro di tutti i consigli che hai dato. Ma non sarà più la stessa cosa... il club, il paddock... mancherai troppo».