Cronaca / Hinterland
Domenica 01 Febbraio 2026

Tragico incidente in Marocco, è morto Daniele Santini

LA NOTIZIA. Tragedia all’Africa Eco Race: il bergamasco Daniele Santini è morto in un incidente stradale.

Redazione Web
Redazione Web
La foto di Daniele Santini, pubblicata da Federmoto che dà il triste annuncio
La foto di Daniele Santini, pubblicata da Federmoto che dà il triste annuncio

Tragico incidente in Marocco: a 300 chilometri da Dakhla, meta della giornata di riposo di Africa Eco Race, è morto sabato 31 gennaio il bergamasco Daniele Santini, uno dei punti di riferimento del Motorally italiano. L’uomo, di Villa d’Almè, ha perso la vita in un incidente stradale.

Grandissimo appassionato del mondo dei motori, nel contesto nazionale è stato «fondamentale per la nascita e la crescita della categoria GPX, divenuta nel tempo un vero e proprio Campionato Italiano» scrive online la Federazione motociclistica italiana. «Persona trasparente, educata e pacata, sarà sempre ricordato da tutto l’ambiente - si legge nella nota -. Il presidente Fmi Giovanni Copioli e la Federazione Motociclistica Italiana tutta esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Santini in questo momento di profondo dolore».

