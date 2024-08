Moto contro bicicletta su viale delle Mura, due feriti -Foto

Un motociclista 20 anni stava scendendo da Città Alta su viale delle Mura verso Porta Sant’Agostino quando, per cause in corso di accertamento, ha investito una ciclista di 23 anni che procedeva nella stessa direzione e stava svoltando a sinistra in via Osmano .

Entrambi sono finiti a terra. Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza in codice rosso. Solo qualche botta e qualche escoriazione per la ragazza in bici che comunque è stata portata in ospedale in codice giallo.