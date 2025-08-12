Moto, piace la sosta gratis al Seminario. Sabato sera una settantina di mezzi

Inizia a dare i suoi frutti la sperimentazione avviata dal Comune contro la sosta selvaggia e la carenza di parcheggi in Città Alta. Sabato scorso erano circa 70 le moto parcheggiate in via Tre Armi 2, nell’area di proprietà del Seminario Vescovile temporaneamente destinata a parcheggio gratuito per ciclomotori e motocicli nelle serate di venerdì e sabato , dalle 19.30 alle 23.30, dall’1 al 9 agosto e dal 22 agosto al 13 settembre, come previsto dall’apposito accordo tra Comune e Seminario. I primi giorni d’apertura sono stati di rodaggio, con un’affluenza ridotta, complice il maltempo.

Nel frattempo l’informazione sulla possibilità di sostare in via Tre Armi (nello spazio concesso a titolo gratuito dal Seminario sono disponibili circa 120 posti) ha iniziato a fare il suo corso e gli accessi sono aumentati, soprattutto da parte dei giovani, anche grazie all’attività di informazione messa in campo dall’Associazione nazionale Carabinieri di Bergamo, impegnata a presidiare la zona. «Abbiamo modificato il nostro assetto di servizio - spiega Roberto Frambrosi, presidente dell’Associazione -. Il nostro coordinatore del nucleo volontari, Michele Taddei, ha infatti avuto l’idea di spostare un volontario in Colle Aperto, dove spesso le moto parcheggiano in divieto, per ricordare la possibilità di sostare gratuitamente in via Tre Armi.