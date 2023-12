Mozzo, rapinatore con la pistola all’ufficio postale: preso dai carabinieri

Un rapinatore è stato arrestato nel primo pomeriggio di mercoledì 13 dicembre dopo una rapina alle Poste di Mozzo, in via Lochis, già prese di mira lo scorso agosto. L’allarme è scattato verso le 13,30, poco prima della chiusura dell’ufficio postale. L’uomo, secondo le prime informazioni, ha fatto irruzione armato di pistola (per ora non è chiaro se si trattasse di un’arma vera o di un giocattolo) nella filiale dove in quel momento erano presenti il direttore e una sportellista, ma sono subito arrivati i carabinieri della vicina stazione di Curno che l’hanno fatto desistere e l’hanno bloccato.