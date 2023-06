Munizioni di piombo, un veleno per la fauna con rischi per l’uomo: la mostra al museo Caffi

Il piombo delle munizioni avvelena i rapaci, il territorio e l’uomo che si ciba di selvaggina. Non è un’ipotesi, ma un’evidenza scientifica, avvalorata da studi, dati oggettivi e ricerche. Da ciò deriva la necessità che venga vietato l’uso di cartucce con questo metallo tossico. Di questo si è parlato all’inaugurazione della mostra «Il veleno dopo lo sparo» allestita al museo di Scienze naturali Caffi in Città Alta. Presenti i maggiori esperti delle problematiche connesse all’avvelenamento da piombo negli animali selvatici: Giuseppe Bogliani, presidente del Centro italiano studi ornitologici; Alessandro Andreotti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; Enrico Bassi di Vulture Conservation Foundation. La revisione scientifica della mostra, aperta fino al 15 ottobre, è stata curata degli stessi Andreotti e Bassi.