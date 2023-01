Musei bergamaschi, boom di presenze per le festività di fine anno

I musei di Città Alta hanno fatto il pieno di visitatori per le feste di fine anno. Tra il 26 dicembre e il 7 gennaio il Museo di Scienze Naturali ha superato le 5.500 presenze, 1.400 in più dello stesso periodo dello scorso anno. Negli stessi giorni i siti del Museo delle Storie hanno registrato oltre 7.500 visitatori, 3.300 in più dello scorso anno. Bilancio positivo anche per l’arte contemporanea. La mostra allestita da The Blank al Palazzo della Ragione , con opere di Paolini, Salvo e Monk, è stata vista da 2.215 persone, e in 1.500 hanno varcato la soglia di Gamec per ammirare la «Collezione Impermanente».