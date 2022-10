Mutui, il rialzo dei tassi «costa» alle famiglie una rata in più all’anno

Il rincaro è arrivato inevitabilmente, in una delle voci più delicate del bilancio familiare: la rata del mutuo. Con il recente aumento dei tassi, per chi ha il tasso variabile - o per chi accende ora un nuovo mutuo - il salasso si fa sentire. Eccome: mediamente, incrociando diverse stime, si calcolano rincari attorno ai 60 euro a rata.