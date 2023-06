Mutui, tassi ancora su. E ora le rate mettono in crisi le famiglie

Altro giro, altra corsa. La corsa è quella dei tassi d’interesse, di nuovo al rialzo: la Banca centrale europea (Bce) ha varato l’ottavo rialzo in meno di un anno, incrementando di 25 «punti base» (dello 0,25%, in sostanza) il costo del denaro, portando così i tassi d’interesse al 4% . E pare che non sia finita qui, perché alcune proiezioni stimano altri due ulteriori rialzi di qui a settembre. Tra gli effetti concretissimi c’è il rialzo dei mutui per chi ne ha uno a tasso variabile, o per chi si appresta ora a comprar casa con un finanziamento.