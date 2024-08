Nas nel locale del Bocia a Senigallia: sigilli al Caligo Guercio

Svolgeva attività di ristorazione senza le necessarie autorizzazioni e impiegava anche lavoratori in nero. Dopo sei stagioni chiude il « Caligo Guercio », la nota barca ormeggiata al porto di Senigallia e trasformata in ristorante dal bergamasco Claudio Galimberti , il Bocia .

Numerose le violazioni che sono state riscontrate: la più macroscopica e che ha determinato l’ordinanza di cessazione dell’attività, è la mancanza di autorizzazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico . Nel locale lavoravano anche due persone non in regola e non erano rispettate tutte le norme igienico sanitarie.

«Caligo Guercio per sempre. La Caligo ringrazia di cuore tutti coloro che sono saliti a bordo per cenare e divertirsi in tutte queste 6 estati. Qualcuno ha remato contro! Dispiace per Senigallia». Affidato a un messaggio sul molo del porto il messaggio dei proprietari del locale.