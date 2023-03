Nascite giù del 3%, sopra la media italiana. In controtendenza la città: 784 bimbi

Il bilancio è negativo, di nuovo. Il dato finale delle nascite nel 2022 conferma la sostanza delle proiezioni dei mesi scorsi: la natalità in Bergamasca è tornata in calo , tornando a percorrere quella parabola di continua discesa che nel 2021 si era invece interrotta. Solo un’illusione, dunque, e non l’inizio di una primavera demografica. Le cifre diffuse lunedì dall’Istat raccontano, infatti, che lo scorso anno in provincia di Bergamo sono nati 7.461 bambini: 233 in meno rispetto ai 7.694 del 2021 . In proporzione la contrazione è del 3,03% (con un leggero miglioramento rispetto alle previsioni basate sui primi tre trimestri, che proiettavano un dato finale del -4%): nel 2021 c’era stato invece un flebile incremento dello 0,27%, nel 2020 il crollo delle nascite aveva invece toccato il parziale record del -7,27%.