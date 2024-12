Natale, oggi su L’Eco dieci pagine di storie di speranza

Nelle pagine speciali la storia della Alice, colpita dal parvovirus: dopo mesi difficili trascorrerà il Natale a casa con la famiglia: «Festeggiamo la vita e il futuro», racconta la mamma. Poi il fiocco rosa per la nascita di Azzurra, a Isola di Fondra, la prima bimba dopo due anni. A Sottochiesa, invece, otto nati nel centro di accoglienza: famiglie che ora sognano una casa e un futuro di stabilità in Italia. La storia di Giovanni, lasciato in ospedale alla nascita, ha trovato l’amore di una giovane coppia che lo ha accolto guardando oltre la disabilità: «Siamo fortunati e orgogliosi».

Storie di riscatto, come quella di Tina: dalle notti in aeroporto al dormitorio, ha riconquistato la sua autonomia: «C’è chi ha creduto in me quando non riuscivo a farlo». Ma anche storie di rinascita dopo aver superato una brutta dipendenza: «Uscire dalla strada è possibile». Storie di donatori, storie di pace: commovente quelle di Dudi, israeliano, e Jazmawi, palestinese, che da 15 anni lavorano insieme per Gewiss.