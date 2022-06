Nel nuovo rondò A4 niente più raccordo tra le valli e Colognola

Il cantiere made in Bergamo dell’Impresa Bergamelli di Nembro e della Suardi di Predore è partito e durerà fino a fine luglio 2024. Il tempo necessario (si spera) per provare a mettere un po’ di ordine nella «spaghettata» del rondò dell’A4. A lavori ultimati si dovrebbero evitare parecchi degli incroci pericolosi dell’attuale assetto, così da rendere il traffico più fluido e meno pericoloso. Ma c’è anche una novità per il traffico proveniente dalla circonvallazione (lato Campagnola per capirci) e diretto a Colognola e da qui verso la Bassa che, nel vorticoso turbinio di svincoli, sottopassi e livelli vari era sfuggita.