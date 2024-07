Nel Pc più di mille foto e video pedopornografici: arrestato 60enne bergamasco

Grazie ad una complessa e articolata indagine finalizzata al contrasto della pedopornografia online, condotta dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano in collaborazione con la Sezione di Bergamo e sotto il coordinamento della Procura di Brescia, è stato tratto in arresto un uomo italiano sessantenne , residente nella provincia di Bergamo , colto nella flagranza del reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni .

All’origine delle indagini

L’attività investigativa è partita dall’analisi di una serie di segnalazioni internazionali, originate dall’organizzazione statunitense «National Center for Missing & Exploited Children», giunte al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), operante in seno al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.