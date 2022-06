Nella nostra provincia 27mila famiglie povere: colpa anche del Covid

Il mosaico che ne esce è composito, e fondamentalmente preoccupante. Anziani, specie se soli. Stranieri. Soprattutto, le famiglie numerose: perché più cresce l’ampiezza del nucleo e più aumenta l’incidenza della povertà. La geografia della fragilità sociale traccia anche al Nord – anche nella «ricca» Lombardia, dunque fino alla Bergamasca – uno scenario sfilacciato da due anni di crisi, una dietro l’altra. Prima la pandemia, ora la guerra. La vita quotidiana è riassunta da un numero: sono circa 27mila le famiglie bergamasche in povertà relativa, cioè quelle famiglie «che hanno una spesa per consumi al di sotto di una soglia di povertà relativa convenzionale», cioè quella che l’Istat chiama «linea di povertà» . In altri termini, una povertà non solo rispetto ai fabbisogni della sopravvivenza (povertà assoluta), ma anche rispetto agli standard prevalenti della comunità (povertà relativa).