Nella notte dell’Atalanta persa la sciarpa con il bulldog giallo di un piccolo tifoso

Lanciamo questo appello: nella serata della grande festa atalantina (31 maggio) purtroppo un piccolo fan dei nerazzurri ha perso la sua sciarpa con il simbolo dei bulldog in giallo. Era un regalo e il bimbo è molto legato a quella sciarpa, non se ne separa mai. Chissà che qualcuno l’abbia trovata e riesce a restituirla al legittimo proprietario. La famiglia ci chiede di diffondere l’appello attraverso i nostri canali social: potrebbero averla persa sul Sentierone o in zona American Bar (chiesa delle Grazie). Potete scrivere a [email protected] o direttamente a [email protected].