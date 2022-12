Nella Sala dei Giuristi in mostra il design con 21 inediti in legno

Fino all’8 gennaio la mostra «Inediti in legno. Uno scorcio tra architettura e design, dal dopoguerra a fine secolo», promossa dall’associazione «Il legno dalla Natura alle Cose» in collaborazione con il Museo del Falegname Tino Sana e la Fondazione Architetti di Bergamo e curata dall’architetto Stefano Rota, sarà visitabile nella Sala dei Giuristi di Città Alta. In esposizione 21 oggetti di arredo inediti, ideati nel Novecento da 13 architetti e designer bergamaschi: oggetti realizzati per interni ed esterni privati e mai andati in produzione.