Nell’ex Reggiani case, servizi e la nuova sede di Crs

Il futuro dell’ex Reggiani è ormai tratteggiato, almeno nelle intenzioni della proprietà, e giovedì sarà illustrato a Palazzo Frizzoni nel corso di una conferenza stampa con la sindaca Elena Carnevali e l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini.

Era stata l’amministrazione comunale, lo scorso ottobre, ad annunciare un’accelerata sul piano di riqualificazione grazie all’acquisizione da parte di una società del Gruppo Manzi (già proprietario della porzione a nord) della parte sud dell’area, messa all’asta dopo il fallimento dell’ormai ex proprietà, un fondo immobiliare di Milano.

Il gruppo bergamasco, unico proprietario dell’area di oltre 100mila metri quadrati che da viale Giulio Cesare e via Tito Legrenzi lambiscono il quartiere Finardi, è ora pronto a cederne 50mila alla Crs Impianti & Costruzioni di Gorle che nell’ex sito produttivo vorrebbe realizzare la nuova sede, che sarà firmata da un archistar internazionale.

L’altra metà dell’ex Reggiani resterà nelle disponibilità della società del Gruppo Manzi, che svilupperà le volumetrie concesse dal nuovo Pgt, con destinazione residenziale e servizi. Un’idea progettuale c’è già e c’è la volontà di portare avanti celermente l’iter, burocrazia permettendo. La prossima settimana è stata fissata la prima Conferenza dei servizi, alla quale parteciperà anche Arpa (trattandosi di un’ex sito industriale, il tema bonifiche è sempre delicato oltre che prioritario per poter avviare l’operazione immobiliare).