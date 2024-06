Non solo furti: ora al Villaggio anche auto smontate

I pezzi di carrozzeria e i fari sono portati via, mentre i finestrini sono ormai in frantumi. Quello riportato è solo l’ultimo episodio registrato nel quartiere. Sono mesi che i residenti subiscono furti ed episodi di vandalismo alle auto parcheggiate. Al punto che alcuni residenti avevano deciso di girare nella zona durante la notte per controllare le proprie auto.