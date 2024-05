«Nonno, mi servono soldi per le cure». Ma è una truffa

Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani in città. Ieri mattina, attorno a mezzogiorno, un uomo di 90 anni che vive in via XXIV Maggio, a Loreto, ha ricevuto una chiamata sul numero fisso di casa da una ragazzina che a suo dire aveva una voce molto simile a quella della nipote, per la quale si è spacciata. «Nonno, sono in ospedale – gli ha detto – e sto male perché ho avuto un incidente e necessito di cure e punture. Ma queste punture costano quattromila euro, che mi servono subito». La chiamata è stata molto concitata e l’anziano si è agitato.

In casa con lui c’era in quel momento la compagna di 75 anni, che ha preso il telefono e ha ribadito alla fantomatica nipote che, se davvero ci fosse necessità di tanto denaro, avrebbero chiamato la mamma della nipote, nonché figlia del novantenne, per darle i soldi richiesti per le cure.

A quel punto la persona dall'altra parte del filo ha chiuso rapidamente la comunicazione dicendo che avrebbe atteso la mamma e forse comprendendo che la truffa non sarebbe andata a buon segno. Un episodio che ha creato comprensibile agitazione nell'anziano nonno, il quale ha subito cercato di contattare la figlia e la nipote per sincerarsi delle condizioni di salute della ragazza, scoprendo che la chiamata appena ricevuta non era altro che un tentativo di truffa.