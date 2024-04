Notizie, curiosità ed eventi: «Il Punto» su Instagram si rinnova, guarda il video

«Il Punto» si rinnova e inizia a raccontare anche notizie curiose ed eventi imperdibili. La nostra rubrica social del venerdì pomeriggio è nata come mezzo per aiutare i lettori a rimanere «sul pezzo» e non perdersi gli avvenimenti più importanti della Bergamasca. Per «fare il punto», insomma, delle notizie più rilevanti della settimana. Diversi utenti ci hanno scritto chiedendoci di aggiungere anche qualche informazione sugli eventi in programma tra città e provincia, così da poter organizzare gite e uscite in famiglia, soprattutto adesso che arriva la bella stagione. Come redazione diamo sempre grande importanza ai vostri feedback, perciò abbiamo deciso di accogliere il suggerimento. Da oggi dunque «Il Punto» non racconterà più le tre notizie più lette della settimana, bensì la notizia più letta, quella più curiosa e un evento imperdibile della settimana successiva. Come sempre, il video verrà pubblicato il venerdì pomeriggio sulla nostra pagina Instagram e continuerà a essere curato dai giornalisti della redazione web Fabiana Tinaglia, Elena Catalfamo e Roberto Vitali. Per non perderti questo contenuto speciale, seguici su Instagram: https://www.instagram.com/ecodibergamo/