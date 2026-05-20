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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 20 Maggio 2026

Notte Bianca in Borgo Santa Caterina a Bergamo: sabato 23 maggio auto d’epoca, musica e attività per famiglie

L’APPUNTAMENTO. Sabato 23 maggio Borgo Santa Caterina si prepara a vivere una serata di festa con la «Notte Bianca», promossa dall’Associazione dei Commercianti di Borgo Santa Caterina in collaborazione con il Duc, il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo.

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Redazione Web
Redazione Web

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Notte Bianca in Borgo Santa Caterina a Bergamo: sabato 23 maggio auto d’epoca, musica e attività per famiglie
La locandina che promuove il raduno

Bergamo

L’appuntamento è in programma dalle 16 alle 24 lungo via Borgo Santa Caterina, che per l’occasione sarà chiusa al traffico e completamente pedonalizzata. L’iniziativa è pensata per famiglie, residenti e visitatori, con un programma che unirà intrattenimento, musica, attività per bambini e valorizzazione del commercio di prossimità. Lungo il Borgo saranno esposte circa 60 auto d’epoca, in collaborazione con Vintage Pitstop, mentre in diversi punti della via sarà presente un accompagnamento musicale.

Tra le proposte dedicate ai più piccoli sono previste una pista di go-kart gonfiabile con macchinine a pedali e un gioco esterno con bersaglio per il tiro al pallone. Al Parco Rosselli, in via Celestini, le Reti di Quartiere organizzeranno inoltre giochi e attività per famiglie fino alle 20 circa.

Strada chiusa, tutte le attività termineranno entro la mezzanotte

ll programma

Notte Bianca in Borgo Santa Caterina a Bergamo: sabato 23 maggio auto d’epoca, musica e attività per famiglie
La locandina

Il programma prevede l’arrivo delle auto d’epoca alle 14, la chiusura della via al traffico alle 13 e, dalle 16 alle 21, l’esposizione delle vetture con i negozi aperti. Dalle 21 alle 24 spazio alla Notte Bianca vera e propria, con musica e dj set. Tutte le attività termineranno entro la mezzanotte.

«Borgo Santa Caterina è uno dei luoghi che rappresentano da sempre l’identità e la vitalità della nostra città», sottolinea Sergio Gandi, assessore alla Cultura e al Commercio. Per Gandi la Notte Bianca è «un’occasione preziosa per valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le attività che ogni giorno animano il Borgo e rafforzare quel senso di comunità che rende speciali i nostri quartieri».

Soddisfazione anche da parte del Duc: «Il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo accoglie l’entusiasmo del nuovo direttivo dell’Associazione dei Commercianti di Borgo Santa Caterina», afferma il manager Nicola Viscardi, evidenziando l’importanza di lavorare insieme per valorizzare una delle vie storiche più attrattive della città. Il nuovo direttivo dell’Associazione dei Commercianti è composto da Ferdinando Camporeale, presidente; Alessandra Fiorona, vicepresidente; Kimberly Liotta, segretaria e tesoriera; Thomas Di Pastena, consigliere. «Siamo convinti che il futuro della nostra Associazione passi dalla partecipazione di tutti», dichiara Camporeale, rimarcando l’obiettivo di costruire nuove opportunità di crescita per il Borgo attraverso collaborazione, ascolto e partecipazione.

Notte Bianca in Borgo Santa Caterina a Bergamo: sabato 23 maggio auto d’epoca, musica e attività per famiglie
Alla conferenza stampa che ha presentato la manifestazione

I prossimi appuntamenti

La Notte Bianca del 23 maggio rientra in un programma più ampio di chiusure stagionali pensate per valorizzare le attività commerciali della via. Dopo l’appuntamento dedicato alle auto d’epoca, il calendario primavera-estate prevede altre iniziative: il 13 giugno una serata a tema danza, il 17 luglio un evento culturale in collaborazione con Accademia Carrara e Politecnico delle Arti, e il 19 settembre un appuntamento dedicato a fiori, piante e a una caccia al tesoro nel «Borgo d’Oro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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